Wohlfahrt nicht mehr Admira-Sportchef - Ketelaer Nachfolger

Fußball-Bundesligist Admira Wacker hat sich am Samstag mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Franz Wohlfahrt getrennt. Nachfolger des ehemaligen ÖFB-Teamtorhüters wird der Deutsche Marcel Ketelaer. Der 43-Jährige soll für eine engere Verzahnung des Vereins mit dem ebenfalls vom Unternehmen Flyeralarm gesponserten deutschen Club Würzburger Kickers sorgen, so die Admira in einer Aussendung.