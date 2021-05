Papst Franziskus empfing Ursula von der Leyen

Papst Franziskus hat am Samstag im Vatikan die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen. Sie berichtete dem Papst laut der vatikanischen Pressestelle über die Ergebnisse des Welt-Gesundheitsgipfels in Rom. Dort einigten sich die G20-Staaten am Freitag auf eine stärkere Kooperation in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung, um gegen globale Krisen künftig besser gewappnet zu sein. Einkommensschwache Staaten sollen besseren Zugang zu Impfstoffen erhalten.