Atletico Madrid zum 11. Mal spanischer Meister

Atletico Madrid hat sich zum 11. Mal den Fußball-Meistertitel in Spanien gesichert. Das Team von Trainer Diego Simeone feierte am letzten Spieltag einen 2:1-Sieg bei Real Valladolid und machte sich damit unangreifbar. Nach der Führung durch Oscar Plano (18.) drehten Angel Correa (57.) und Luis Suarez (67.) am Samstag die Partie. Auch Verfolger Real Madrid gewann, zu Hause gab es einen 2:1-Erfolg gegen Villarreal. Der Vorsprung von Atleti nach 38 Runden beträgt zwei Punkte.