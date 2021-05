Endstation für Raffl und Washington im NHL-Play-off

Für Michael Raffl ist sein Mitte April von den Philadelphia Flyers zu den Washington Capitals erfolgter Transfer nicht von Erfolg gekrönt worden. Die Capitals schieden am Sonntag in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League (NHL) aus, mit der 1:3-Heimniederlage gegen die Boston Bruins wurde das 1:4 in der „best of seven“-Serie besiegelt. Der Villacher Stürmer Raffl stand dieses Mal nicht auf dem Eis.