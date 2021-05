Drogentest bei Sänger von ESC-Siegerband negativ

Ein Drogentest beim Sänger der italienischen ESC-Siegerband Maneskin ist negativ ausgefallen. „Es hat keine Art von Drogenkonsum gegeben“, erklärte am Montagabend die European Broadcasting Union (EBU) als Veranstalter des Eurovision Song Contest. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass Maneskin-Sänger Damiano David beim ESC Kokain konsumiert habe. Daraufhin kündigte die EBU an, dass sich David freiwillig einem Drogentest unterziehen werde.

Die Aufregung war aufgekommen, nachdem auf Videos in Online-Netzwerken zu sehen war, wie David bei der ESC-Feier über einem Tisch hing. „Ich nehme keine Drogen. Bitte, Leute. Sagt so was wirklich nicht, kein Kokain“, beteuerte der Sänger bei der Pressekonferenz nach dem ESC-Finale. Die angeblich kompromittierenden Bilder seien entstanden, als er sich hinuntergebeugt habe, weil Maneskin-Gitarrist Thomas Raggi ein Glas habe fallen lassen.