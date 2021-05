Johnsons Ex-Berater: London versagte zu Beginn der Pandemie

Der britische Ex-Regierungsberater Dominic Cummings hat die Corona-Politik von Premierminister Boris Johnson als katastrophales Versagen kritisiert. Minister, Beamte und Berater seien „katastrophal hinter den Standards zurückgeblieben, die die Öffentlichkeit in einer Krise erwarten darf“, sagte Cummings am Mittwoch vor Abgeordneten in London. Die Regierung habe Anfang 2020 die Anzeichen der Pandemie nicht erkannt, so Johnsons damals einflussreichster Berater.