Nationalrat ebnet den Weg zum „Grünen Pass“

Die SPÖ wird bei der heutigen Sondersitzung des Nationalrats der rechtlichen Grundlage für den Grünen Pass nun definitiv zustimmen. Das kündigte der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried in einer Pressekonferenz an. Gleichzeitig forderte er die Ausweitung der 500-Euro-Prämie für Ärzte und Pfleger auch auf anderen Berufsgruppen, die während Corona unter besonders schwierigen Umständen zu arbeiten hatten. Das geht von Sanitätern bis zum Supermarkt-Personal.

Der stellvertretende Klubchef betonte, dass sich die SPÖ einmal mehr als konstruktive Opposition erweise. Man sei ja schon Vorreiter gewesen, was Test- und Impfstrategie betreffe. Ein wenig skeptisch ist Leichtfried noch, was die Umsetzung des Grünen Passes betrifft. Denn für diese sei die Regierung verantwortlich und diese taumle ja nur noch vor sich hin. Grundsätzlich sei ja der Koalition persönliche Profilierung am wichtigsten, spielte Leichtfried auf den Pfingststreit um die Lockerungen an. Ein „Basar von Eitelkeiten“ habe eine Pandemie aber noch nie bekämpft.