EU-Außenminister beraten über Sanktionen gegen Weißrussland

Die EU-Außenminister sind am Donnerstag in Lissabon zusammengekommen, um über Wirtschaftssanktionen gegen Weißrussland (Belarus) zu beraten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte vor Beginn der Sitzung, man werde darüber diskutieren, wie die vom EU-Gipfel beschlossenen ökonomischen und sektoriellen Sanktionen umgesetzt werden. Details dazu wollte Borrell aber nicht sagen. Österreich ist durch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten.

Der EU-Außenbeauftragte nannte die „Entführung“ eines Ryanair-Passagierflugzeugs durch die weißrussischen Behörden erneut „inakzeptabel“. Bei den Sanktionen gegen einzelne Verantwortliche sei die EU auf technischer Ebene bereits weit vorangeschritten. In Lissabon würden noch keine Entscheidungen getroffen, da das Treffen informeller Natur sei, sagte Borrell. Es gehe um die Umsetzung dessen, was der EU-Gipfel entschieden habe.

Neben Weißrussland stehen auch die Partnerschaft der EU zu Afrika, die Indo-Pazifik-Strategie und die Konflikte in der östlichen Nachbarschaft der EU auf der Tagesordnung des Außenministertreffens. Mit dem jordanischen Außenminister Aiman al-Safadi sind Gespräche über die Lage in Nahost nach der Waffenruhe zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas geplant.

Der rumänische Außenminister Bogdan Aurescu forderte eine aktivere Rolle der Europäischen Union bei der Lösung sogenannter „eingefrorener Konflikte“ in der östlichen Nachbarschaft. Russland stehe hinter diesen Konflikten und versuche damit seine Einflusssphäre auszubauen. Diese seien „sehr unvorhersehbar“ und würden die Gesellschaften spalten. „Wenn die EU ein globaler Akteur sein will, muss sie in ihrer Nachbarschaft wirksamer handeln.“ Dazu müsse die EU auch Sanktionen wirksamer als bisher einsetzen.