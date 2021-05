Jeder Vierte will den Sommerurlaub spontan planen

Bei Familien mit Kindern hatte sich schon jede zweite festgelegt. Die Mehrheit der Befragten war jedoch auch zuversichtlich, dass ihr Urlaub in der geplanten Form zustande kommen wird - ein Drittel hingegen zeigte sich eher pessimistisch. „Doch der Sommerurlaub an sich liegt hoch im Kurs: Mit 72 Prozent plant ein Großteil der reisebereiten Österreicher mindestens eine mehrtägige Auszeit zwischen Juni und September“, sagte die Expertin. „Die Sehnsucht nach Meer ist heuer besonders groß - 37 Prozent der Befragten möchten heuer an den Strand, gefolgt vom Urlaub am See oder in den Bergen. Familienbesuche oder Aktivurlaub wurden erst an vierter bzw. fünfter Stelle genannt.“