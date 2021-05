Wieder Tote bei Protesten in Kolumbien

In Kolumbien sind vier Menschen am Freitag bei landesweiten Demonstrationen getötet worden. In Cali, dem Zentrum der Proteste, bestätigte der Bürgermeister Jorge Ospina drei Tote. Zwei Personen wurden getötet, als ein Polizist in die Menge feuerte, bevor dieser selbst getötet wurde, sagte Generalstaatsanwalt Francisco Barbosa im Fernsehen. Der vierte Todesfall trug sich laut Berichten auf der Straße zwischen Cali und Candelaria zu. Präsident Iván Duque setzt auf Härte.

Die Demonstrationen in anderen Städten verliefen größtenteils friedlich, obwohl es Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten gab. Der für die Staatsanwaltschaft tätige Polizist in Cali sei zum Zeitpunkt der Tötungen nicht im Dienst gewesen, sagte Barbosa.

Nach rund einem Monat mit Protesten verschärfte Präsident Duque den Einsatzbefehl für die Sicherheitskräfte erneut. „Von diesem Abend an beginnt der maximale Einsatz des Militärs bei der Unterstützung der Polizei in der Stadt Cali und dem Valle del Cauca“, sagte Duque, der in die südwestlich der Hauptstadt Bogotá gelegene Stadt gereist war, in einem Video auf Twitter am Freitagabend (Ortszeit). Er entsandte außerdem mehr als 7.000 Personen zur Aufhebung von Straßenblockaden, darunter Mitglieder der Marine. In der Unruheprovinz Valle del Cauca verhängte Gouverneurin Clara Luz Roldan eine Ausgangssperre ab 19.00 Uhr.