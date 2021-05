FPÖ-Kickl will Allparteien-Kooperation gegen ÖVP

Auf Empörung stoßen bei der ÖVP auch Kickls Aussagen zur Masken- und Testpflicht an Schulen. Der FP-Klubchef meint, dass damit Masken- und Testverweigerer vom Unterricht „ausgesperrt“ würden. Dass „eine bestimmte Gruppe aus dem öffentlichen Unterricht“ ausgeschlossen werde, sei zuletzt nach 1938 der Fall gewesen. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vermisst angesichts dieser Anspielung auf das NS-Regime jeden Respekt vor den Opfern der Shoah. „Diese Art der Rhetorik erinnert an die Corona-Leugner, Antisemiten und Verschwörungstheoretiker auf Corona-Demos, bei denen der FPÖ-Klubobmann damitoffenbar punkten will“, so Edtstadler in einer Aussendung.