Britischer Premier Johnson soll heimlich geheiratet haben

Der britische Premierminister Boris Johnson (56) hat Medienberichten zufolge seine Verlobte Carrie Symonds (33) geheiratet. Die Hochzeit habe am Samstagnachmittag heimlich in der katholischen Westminster Kathedrale in London stattgefunden, schrieb die Boulevardzeitung „The Sun“. Die Kirche sei für die halbstündige Zeremonie komplett abgeriegelt worden, die rund 30 Gäste erst kurz zuvor informiert worden. Auch der einjährige Sohn des Paares, Wilfred, sei anwesend gewesen.