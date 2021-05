Britischer Premierminister Boris Johnson hat geheiratet

Der britische Regierungschef Boris Johnson hat seine Verlobte Carrie Symonds geheiratet. „Der Premierminister und Carrie Symonds wurden gestern Nachmittag in einer kleinen Zeremonie in Westminster Abbey vermählt““, sagte ein Regierungssprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur PA. „Das Paar wird seine Hochzeit nächsten Sommer mit Familie und Freunden feiern.“