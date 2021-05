Verletzungen zu schwer - Motorrad-Pilot Dupasquier gestorben

Die Motorrad-WM-Serie hat nach fünf Jahren wieder einen Todesfall zu beklagen. Der am Samstag im Moto-3-Qualifying in Mugello (Italien) schwer verunglückte Schweizer Jason Dupasquier ist am Sonntag in einem Spital in Florenz seinen multiplen Verletzungen erlegen. Der 19-Jährige war nach seinem Sturz bei hohem Tempo vom Motorrad eines nachfolgenden Fahrers touchiert worden. Er erlitt ein Polytrauma mit schweren Verletzungen des Gehirns, an Oberkörper und Unterleib.