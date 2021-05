Warner in Götzis auch nach Stabhochsprung auf 9.000er-Kurs

Am Sonntag schaffte er dies auch über 110 m Hürden, in 13,36 Sekunden verbesserte er die von ihm gehaltene Zehnkampf-Bestmarke in dieser Disziplin. Den Diskus schleuderte er auf die Siegerweite von 48,43 m, so gut war er noch nie in einem Mehrkampf gewesen. Im Stabhochsprung stellte er mit 4,80 m seine Zehnkampf-Bestleistung ein. Er habe gehofft, es sei noch etwas mehr möglich, allerdings haben ihm die windigen Verhältnisse etwas zugesetzt, erklärte er. Den Disziplinsieg schnappte sich der Franzose Baptiste Thiery mit starken 5,40 m.

Weil sowohl Training in der University of Western Ontario wegen der Covid-19-Bestimmungen, als auch Reisen in die USA nicht möglich waren, baute er sich in der alten, ungeheizten Farquharson Eis-Arena in London/Ontario sein eigenes Trainingszentrum. So trainierte er Diskus und Speer mit Abwurf in ein Netz, Flugkurven freilich konnte er da nicht ausloten. Für Götzis nimmt Warner übrigens einiges in Kauf. Nach der Rückkehr in die Heimat muss er zwei Wochen in Quarantäne, ehe er seine Familie wiedersehen darf.