Polanski berichtet in neuer Doku vom „Horror“ des Holocaust

Starregisseur Roman Polanski stellt sich in einer neuen Dokumentation „Horror“-Erinnerungen an seine Kindheit im Holocaust. Der Film „Polanski, Horowitz. Heimatstadt“ begleitet Polanski und seinen langjährigen Freund, den Fotografen Ryszard Horowitz, durch die Stadt Krakau, wo sich die beiden während des Zweiten Weltkriegs im Jüdischen Ghetto kennengelernt hatten. Die Dokumentation feierte am Sonntag bei der Eröffnung des Krakauer Filmfestivals Premiere.