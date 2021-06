Spanien ergreift keine Maßnahmen gegen Polisario-Chef Ghali

Ein spanischer Richter hat auf die Anordnung von Untersuchungshaft gegen den Chef der Unabhängigkeitsbewegung Polisario für Westsahara, Brahim Ghali, verzichtet. Das teilte der Nationale Gerichtshof in Madrid nach einer Videoschaltung mit dem 71-Jährigen am Dienstag mit. Gegen Ghali, der seit Mitte April in einem spanischen Krankenhaus wegen Corona behandelt wird, liegen Anzeigen wegen Völkermord, Terrorismus und Folter vor.

Die Entscheidung dürfte die Beziehungen zwischen Spanien und Marokko weiter belasten. Die Regierung in Rabat ist zwar verärgert, weil Ghali in Spanien nicht belangt wird. Das Außenministerium in Rabat hatte am Vortag aber betont, „Kern der Krise“ seien „Spaniens Hintergedanken“, die in der Westsahara-Frage „feindlich“ seien. Spanien erkennt den Anspruch Marokkos auf große Teile Westsaharas nicht an.