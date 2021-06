Kneissl als Mitglied des Rosneft-Aufsichtsrats bestätigt

Nachdem sie im März von der russischen Regierung nominiert worden war, ist die ehemalige österreichische Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag offiziell als Aufsichtsratsmitglied im Ölkonzern Rosneft bestätigt worden. Dies erklärte der mehrheitlich in russischem Staatsbesitz stehende Konzern am Mittwoch in einer Aussendung.

Parallel zu ihrem Aufsichtsratsposten setzt die Österreicherin in dieser Woche noch weitere Aktivitäten in Russland. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (APA), der sich am Freitag zur zentralen Diskussion des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg (SPIEF) per Videokonferenz melden wird, nimmt Kneissl an einem weniger prominent besetzten Programmpunkt über Integrationsfragen in der Eurasische Wirtschaftsunion teil. Laut Programmentwurf wird sie jedoch nicht direkt am Panel sitzen, sondern lediglich aus der ersten Reihe mitdiskutieren.