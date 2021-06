Lakers im NBA-Play-off mit Rücken zur Wand - Nets weiter

Der NBA-Titelverteidiger Los Angeles Lakers ist in der ersten Play-off-Runde gegen die Phoenix Suns mit 2:3 in Rückstand geraten. Ohne den verletzten Anthony Davis verloren die Lakers am Dienstag (Ortszeit) 85:115 bei den Phoenix Suns und stehen damit unter Druck. Zunächst müssen Basketball-Superstar LeBron James und Co. das Heimspiel am Donnerstagabend gewinnen, andernfalls wäre die Saison beendet. Den Aufstieg in die zweite Runde schafften indes die Brooklyn Nets.