Wiener Polizei geht in der City gegen Corona-Partys vor

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag mit einem Schwerpunkt in der Wiener Innenstadt und am Donaukanal auf zahlreiche Beschwerden reagiert, wonach Feierwütige massiv gegen Corona-Maßnahmen verstoßen. Dabei ging die Auflösung mehrerer Versammlungen und Partys laut Polizeisprecher Marco Jammer alles andere als friktionsfrei ab. So wurden Beamte im Resselpark und am Donaukanal mit Flaschen beworfen. Ein Polizist wurde am Kopf getroffen und verletzt.