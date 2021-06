Pöstlberger weiterhin Dauphine-Führender

Der Oberösterreicher Lukas Pöstlberger hat seine Gesamtführung bei der Dauphine-Rundfahrt am Donnerstag ein weiteres Mal verteidigt. Der 29-jährige Bora-Profi erreichte auf der welligen fünften Etappe über 175 Kilometer von Saint-Chamond nach Saint-Vallier im geschlossenen Spitzenfeld das Ziel. Den Tagessieg holte sich Ex-Tour-de-France-Gewinner Geraint Thomas nach einer Soloattacke in der Schlussphase hauchdünn vor Sprinter Sonny Colbrelli aus Italien.

Am Freitag folgt ein mittelschweres Teilstück mit drei Bergwertungen im letzten Drittel, auf dem Pöstlberger wenig ausrechnet. „Es fühlt sich großartig an, erneut hier in Gelb zu stehen, aber morgen ist ein Tag für die Gesamtwertung und da werde ich für Patrick und Wilco (Anm.: Kelderman/Gesamt-5.) arbeiten. Ich denke also nicht, dass wir uns morgen wieder auf dem Podium sehen“, so Pöstlberger. Die beiden abschließenden Bergetappen sind dann sowieso nichts mehr für den Allrounder.