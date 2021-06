Ausstellung in Halle zeigt Himmelsscheibe von Nebra

Im Februar 2002 ist die Himmelsscheibe von Nebra in der Schweiz aus den Fängen von Hehlern gerettet worden. Seitdem wird das Artefakt mit Goldauflagen erforscht. Der technische Fortschritt ermöglicht ständig neue Erkenntnisse. Auch daran erinnert die Jubiläumsschau „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra - Neue Horizonte“, die ab heute, Freitag, im Landesmuseum für Vorgeschichte in der deutschen Stadt Halle für die Öffentlichkeit geöffnet ist.

Hoch über der Himmelsscheibe von Nebra im Atrium des Museums hängt eine Kuppel aus 60 Bildschirmen. „Die Videoinstallation inszeniert in wechselnden Bildern das Streben der Menschen nach Wissen und Macht vor rund 4.000 Jahren, bis in die Gegenwart“, sagt Landesarchäologe Harald Meller. „Es ist eine Epoche, die erst vor rund 20 Jahren in das öffentliche Bewusstsein der Menschen zurückkehrte.“

Die über 3.600 Jahre alte Scheibe steht in einer blauen Vitrine und ist raffiniert ausgeleuchtet. Um das Artefakt herum sind vier weitere Vitrinen mit den Symbolen der europäischen Bronzezeit aufgestellt. Sie erinnern an den berühmten Steinkreis im englischen Stonehenge. Zu sehen sind das „Cape von Mold“ aus Wales (Großbritannien), der Goldhut von Schifferstadt (Rheinland-Pfalz), die Goldschiffchen von Nors (Dänemark) und das Schiffsmodell von Caergwrle, Flintshire aus dem englischen Wales.

Aber auch geborgene Gräber im Block, also wie die Toten im Originalzustand lagen, verdeutlichen in der Ausstellung die religiöse Welt und ihre Rituale der Bronzezeit. „Insgesamt konnten wir 50 Leihgeber aus 14 Ländern für die Ausstellung gewinnen“, sagte Projektleiter Michael Schefzik. Ein Kooperationsvertrag mit dem British Museum sieht vor, die Himmelsscheibe nach der Schau in Halle anschließend in London zu zeigen.