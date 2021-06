Früherer ÖFB-Teamkapitän Fuchs setzt Karriere in MLS fort

Der frühere österreichische Fußball-Teamkapitän Christian Fuchs setzt seine Profi-Laufbahn bei Charlotte FC in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS) fort. Das gab der Liga-Neuling am Sonntag bekannt. Fuchs wird demnach den Club in dessen Premierensaison ab Jänner 2022 unterstützen. Der 35-jährige Burgenländer, der mit einer US-Amerikanerin verheiratet ist und Inländer-Status besitzt, unterschrieb als bisheriger Königstransfer von Charlotte einen Einjahresvertrag.