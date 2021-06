Weiterhin knappes Rennen bei Präsidentenwahl in Peru

Bei der Präsidentenwahl in Peru liefern sich der sozialistische Kandidat Pedro Castillo und die Rechtspopulistin Keiko Fujimori ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nachwahlbefragungen vom Sonntag (Ortszeit) zufolge ging Castillo bei der Stichwahl knapp in Führung. Dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos Peru zufolge lag er mit 0,4 Prozent hauchdünn vorn. Da die Stimmen vor allem aus abgelegenen Gebieten noch fehlen, könnte die Unsicherheit über das Endergebnis noch Tage anhalten.

Nach Auszählung von fast zwei Dritteln der Stimmen entfielen 52 Prozent auf Fujimori, 47 Prozent auf Castillo. Die Behörden verwiesen allerdings darauf, dass dieses Teilergebnis vor allem auf der Abstimmung in den Städten basiert, wo die konservative Kandidatin - die Tochter des wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen inhaftierten Ex-Präsidenten Alberto Fujimori - in Umfragen vor der Wahl geführt hatte. Die 46-jährige Fujimori bewarb sich bereits zum dritten Mal um das höchste Staatsamt. 2011 und 2016 landete sie in der Stichwahl jeweils knapp hinter ihren Konkurrenten.