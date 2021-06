FPÖ stellt Weichen für Nachfolge von Norbert Hofer

Die FPÖ stellt am Montag die Weichen für die Nachfolge von Norbert Hofer, der letzten Dienstag als Parteichef zurückgetreten ist. Bereits seit 8 Uhr früh tagt das Parteipräsidium in Wien, ein Ende war auch nach Mittag nicht absehbar. Klubobmann Herbert Kickl, der wiederholt seine Bereitschaft zur Obmannschaft erklärt hatte, unterstrich dies vor der Sitzung. Hofer, der ebenfalls teilnahm, verließ das Treffen gegen Mittag, auch Kickl-Kritiker Manfred Haimbuchner ging vorzeitig.

Bei seinem Abgang deutete der oberösterreichischen Landesparteichef - der sich in den letzten Tagen mehrmals klar gegen einen Obmannschaft Kickls positioniert hatte - an, dass er mit Kickl als Parteichef wohl leben wird können. „Kritik darf man üben, aber man muss zusammenhalten und zusammenarbeiten“, sagte er angesprochen auf seine Position gegenüber dem Klubobmann. „Ich werde eine gute Lösung unterstützen“, meinte er lediglich und betonte, dass die Stimmung im Präsidium gut und er in die Diskussion eingebunden sei.