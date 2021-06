Österreichern geht es im internationalen Vergleich gut

Österreichs Bevölkerung geht es im internationalen Vergleich gut. Zumindest wenn es nach einem von der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) berechneten „Wohlergehensindex“ geht. Auf diesem liegt Österreich 2020 unter 141 Ländern weltweit auf Rang 5. In der Pandemie-Zeit habe sich zwischen 2019 und 2020 das Wohlergehen der Bevölkerung sogar um drei Ränge verbessert, heißt es „SEDA-Wohlergehens-Index“.

Noch besser als in Österreich geht es demnach der Bevölkerung in der Schweiz, Norwegen, Finnland und Island. Unter den Top-15 liegen außer Singapur, Australien und Neuseeland nur europäische Staaten. Wobei die Studie zu dem Schluss kommt, dass ein höheres allgemeines Wohlbefinden der Bevölkerung eines Landes mit mehr Widerstandsfähigkeit (Resilienz) in der Coronapandemie zusammenhängt. Die Top-15 Länder des SEDA-Rankings verzeichneten einen geringeren Rückgang der Wirtschaftsleistung und einen geringeren Anstieg der Arbeitslosigkeit als die anderen Länder.