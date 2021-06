USA lockern Reisewarnung für Österreich und weitere Länder

Die USA haben in der Corona-Pandemie ihre Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Ziele wie Österreich, Deutschland und Dutzende andere Länder gelockert. Seit Dienstag stehen sie wieder auf Stufe drei des vierstufigen Warnsystems. US-Bürgern wird somit nur noch geraten, ihre Reisepläne in diese Länder zu überdenken. Für Länder der Stufe vier, zu der weiterhin mehrere EU-Staaten zählen, wird gänzlich von Reisen abgeraten.

Die Neubewertung ändert nichts an dem wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer aus dem europäischen Schengen-Raum, aus Großbritannien, Irland, Indien, China, Brasilien, Südafrika und dem Iran. Eine Einreise aus diesen Staaten ist weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung („National Interest Exception“) möglich.