Fast ein Viertel der Haushalte in Österreich sind autofrei

In Österreich sind bereits 918.000 Haushalte und somit jeder vierte autofrei. Beinahe die Hälfte befindet sich in Wien, ergab eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) von Daten der Statistik Austria. Die Zahl der autofreien Haushalte ist seit dem Jahr 2010 um fast 100.000 gestiegen, berichtet der VCÖ. Der Großteil entfällt mit 85.000 auf Wien. Der VCÖ forderte in einer Aussendung am Mittwoch den Ausbau von Carsharing-Angeboten, Rad-Infrastruktur und Öffi-Netz.