Grieche landet auf Mykonos mit Hubschrauber am Strand

Es habe an eine Szene aus dem Action-Film „Mission Impossible“ erinnert, beklagen Urlauber: Mitten am Tag ist ein griechischer Geschäftsmann mit seinem Hubschrauber direkt vor einer Strandbar auf der griechischen Jetset- und Party-Insel Mykonos gelandet. Von dem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Samstag ereignet hatte, veröffentlichten griechische Medien am Mittwoch eine Videoaufnahme. Ob es ein gerichtliches Nachspiel geben wird, war zunächst offen.