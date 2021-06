Zugunglück in Pakistan Folge einer defekten Kupplung

Das Zugsunglück in Pakistan mit 63 Todesopfern ist nach Angaben der Regierung durch eine defekte Kupplung verursacht worden. Wie Bahnminister Azam Swati am Mittwoch in Lahore sagte, entgleiste der Millat Express am Montag auf dem Weg von Karachi nach Sargodha, weil eine Kupplung zwischen zwei Wagen defekt und mehrere Schrauben locker waren. An der Fehlerkette, die letztlich zum Unglück führte, seien insgesamt 22 Mitarbeiter beteiligt gewesen.