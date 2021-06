Tschechischer Präsident Zeman trifft Van der Bellen in Wien

Der tschechische Staatspräsident Miloš Zeman wird am Donnerstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg empfangen. Die beiden Staatsoberhäupter wollen sich vor allem über den Ausbau grenzüberschreitender Infrastrukturprojekte und Energiefragen, unter anderem die geplanten Erweiterung der tschechischen AKW Dukovany und Temelin unterhalten. Auch über die Bewältigung der Covid-19-Situation in beiden Ländern sowie Russland und Belarus werden sie sprechen.