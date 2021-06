„Kleiner Untersuchungsausschuss“ befragt Kurz-Kabinettschef

Die Hygiene Austria hatte Anfang März einräumen müssen, einen Teil ihrer als „Made in Austria“ beworbenen Masken in China zugekauft zu haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs sowie organisierter Schwarzarbeit. Eine politische Dimension erhielt der Skandal, weil die Büroleiterin des Bundeskanzlers mit dem früheren Hygiene-Geschäftsführer Tino Wieser verschwägert ist.

Die Opposition kündigte daher am Donnerstag an, bei der Befragung von Wieser und Bonelli hinterfragen zu wollen, ob die Hygiene Austria von ihrer „Connection“ (NEOS-Abgeordneter Douglas Hoyos) zur ÖVP profitiert hat. Indizien sieht Hoyos in einer raschen Betriebsgenehmigung für den in der Coronakrise gegründeten Maskenhersteller sowie in langen Exklusivverhandlungen der Regierung über die Lieferung von FFP2-Masken. Ebenfalls befragt werden Ruperta Lichtenecker, Kabinettschefin unter Gesundheitsminister Rudolf Anschober, und Post-Generaldirektor Georg Pölzl.