Hearing zum Tierschutzvolksbegehren wirft Schatten voraus

Vor dem für Donnerstagnachmittag im Gesundheitsausschuss des Parlaments angesetzten Hearing zum Tierschutzvolksbegehren haben Opposition und NGOs zahlreiche Forderungen gestellt und Kritik an der Regierung geübt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner warf der Koalition vor, alle von der SPÖ zum Thema eingebrachten Anträge vertagt „oder gar abgelehnt“. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kündigte Initiativen zur Vollspaltenbodenhaltung und zum Töten männlicher Küken an.

Rendi-Wagner kritisierte in einer Pressekonferenz, dass seit der letzten Tierschutznovelle 2017, die ihre Vorgängerin Sabine Oberhauser vorbereitet und sie selbst als Gesundheits- und Tierschutzministerin umgesetzt hat, nichts weiter geschehen sei. Die SPÖ habe, seitdem die türkis-grüne Regierung im Amt sei, 15 Anträge in dem Bereich gestellt, „fast einen pro Monat“. „Die Regierung hat keinen einzigen dieser Anträge wohlwollend aufgenommen“, sagte die SPÖ-Chefin.

Mückstein versicherte in einer der APA übermittelten Stellungnahme, dass von seinem Ressort „im Rahmen der vorgesehenen Novellierung des Tierschutzgesetzes bereits ein Vorschlag für den Ausstieg aus den Vollspaltenböden erarbeitet“ wurde. Dieser sei derzeit „in Abstimmung mit dem Koalitionspartner und kann hoffentlich bald in Begutachtung gehen“. Zum Ausstieg aus dem Töten männlicher Küken sei man „in intensiven Gesprächen mit der Geflügelbranche. Ich sehe gute Chancen auf eine baldige, gesamthafte Lösung“, sagte der Ressortchef.

„Wenn wir in Österreich in der Nutztierhaltung höhere Tierschutz-Standards umsetzen wollen, dann ist es unumgänglich auch die Rahmenbedingungen für die heimischen Landwirte zu verbessern. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ressourcen und Tourismus wurden drei Verordnungen zur Herkunftskennzeichnung bei tierischen Produkten vorbereitet“, betonte Mückstein grundsätzlich. Derzeit sei die europarechtlich geforderte Begründung in Ausarbeitung, um dieses Vorhaben dem europäischen Notifikationsverfahren zuleiten zu können. „Die Transparenz für die Konsumentinnen und Konsumenten ist mir ein großes Anliegen. Damit alle wissen können, was ihnen im wahrsten Sinne des Wortes aufgetischt wird, möchte ich diese Maßnahmen zukünftig um die Kennzeichnung der Haltungssysteme erweitern“, sagte Mückstein.