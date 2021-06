Aung San Suu Kyi in Myanmar wegen Korruption angeklagt

In Myanmar haben die Behörden eine weitere Anklage wegen Korruption gegen die gestürzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi erhoben. Diese habe Amtsmissbrauch begangen und sei nach dem Anti-Korruptionsgesetz angeklagt worden, berichtete die staatliche Zeitung „Global New Light of Myanmar“ am Donnerstag und berief sich auf die Anti-Korruptionskommission.