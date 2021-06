Fehler für Ausfall bei Notrufnummern in Frankreich gefunden

Während einer schweren Panne beim Telekommunikationsunternehmen Orange sind Tausende Anrufe in Frankreich nicht an die Notdienste weitergeleitet worden. Ursache sei ein Software-Fehler gewesen, teilte Orange am Freitag mit. Es seien am 2. Juni über mehrere Stunden „circa 11.800 Anrufe, das heißt elf Prozent der Gesamtzahl der Anrufe, nicht an die Notdienste weitergeleitet“ worden. Im Zusammenhang mit der Panne sind mutmaßlich mehrere Menschen gestorben.