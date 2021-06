Mann in Salzburg durch Messerstiche schwer verletzt

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg von einem 21-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die beiden Männer waren zuvor beträchtlich alkoholisiert in Streit geraten und beschimpften einander. Es kam zu einer Rauferei, wobei der 21-Jährige zur Stichwaffe griff. Der 26-Jährige erlitt eine stark blutende Wunde am Oberschenkel und eine Schnittverletzung am Unterarm, berichtete die Polizei am Samstag.