Mountainbikerin Stigger jubelt über Weltcup-Podestplatz

Die Tirolerin Laura Stigger hat beim Mountainbike-Heimweltcup in Leogang im olympischen Cross-Country-Rennen den ersten Podestplatz ihrer Karriere geschafft. Die 20-Jährige jubelte am Sonntag im Salzburg über Rang drei, nachdem es für die Olympiahoffnungsträgerin zuletzt nicht nach Wunsch gelaufen war. Der Sieg ging auch im dritten Saisonbewerb überlegen an die 21-jährige Französin Loana Lecomte.

„Das ist unglaublich. Es ist natürlich gewaltig, bei meinem allerersten Heimweltcup in der Elite so ein Ergebnis zu schaffen. Vor den Fans, die wieder hier sind, und meiner Familie, das gibt einem so viel Extramotivation“, freute sich Stigger. Im Short Track am Freitag hatte sich noch mit Atemproblemen aufgeben müssen. „Ich weiß noch immer nicht genau, was da los war, aber ich bin sehr glücklich, dass ich heute auf dem Podium bin“, meinte die Jüngste im gesamten Feld. Auch zuletzt in Nove Mesto hatte sie mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und war nicht ins Ziel gekommen. Vor den Sommerspielen steht Anfang Juli in Le Gets noch ein Weltcup auf dem Programm. „Jetzt wird weiterhin die Form für die Olympischen Spiele aufgebaut“, so Stigger.