Israels Parlament stimmt über neue Regierung ab

Das israelische Parlament hat sich am Sonntag zur Entscheidung über eine Ablösung des seit zwölf Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu versammelt. Die geplante neue Regierung aus acht Parteien muss als letzte Hürde vor ihrer Vereidigung ein Vertrauensvotum bestehen. Das Bündnis um den früheren Oppositionsführer Yair Lapid und den designierten Ministerpräsidenten Naftali Bennett hat mit 61 der 120 Abgeordneten in der Knesset nur eine hauchdünne Mehrheit.

Netanyahu selbst sagte in der Sitzung: „Wenn wir in die Opposition gehen müssen, dann tun wir das - bis wir diese gefährliche Regierung stürzen.“ Der 71-Jährige betonte, er sei schon in der Vergangenheit aus der Opposition zurückgekehrt. „We will be back soon“ (Wir kommen bald wieder), sagte er auf Englisch.