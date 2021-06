Erneut nicaraguanische Oppositionelle festgenommen

In Nicaragua sind fünf Monate vor der Präsidentenwahl erneut fünf Oppositionspolitiker festgenommen worden. Darunter ist auch die Parteichefin der Unamos, Suyen Barahona Cuan, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Unamos, früher bekannt als Sandinistische Erneuerungsbewegung (MRS), besteht großteils aus Dissidenten, die sich von Präsident Daniel Ortegas Sandinistischer Nationaler Befreiungsfront (FSLN) abspalteten, weil sie mit seiner Führung nicht einverstanden waren.

Gegen die Unamos-Chefin und ihren Vize Hugo Torres sowie Dora María Téllez, Tamara Dávila und Ana Margarita Vigil Guardian liefen Ermittlungen wegen „Handlungen, die die Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung untergraben, und Anstiftung zur ausländischen Einmischung in innere Angelegenheiten“. Kurz zuvor hatte der 73-jährige Torres, ein ehemaliger General, ein Video veröffentlicht, in dem er Ortega beschuldigt, eine „zweite Diktatur“ errichten zu wollen und die Werte zu verraten, für die er einst eintrat. „Das sind Verzweiflungstaten eines Regimes, das merkt, dass seine Zeit abgelaufen ist“, sagte er. Torres und Ortega hatten in den späten 70er-Jahren gemeinsam gegen den rechten Diktator Anastasio Somoza gekämpft. Tellez war in den 80-er Jahren Gesundheitsministerin unter Ortega.