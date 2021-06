Vorstand Kraetschmer verlässt die Wiener Austria

Markus Kraetschmer verlässt die Wiener Austria. Wie der finanziell angeschlagene Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden mit 30. Juni einvernehmlich beendet. Kraetschmer prägte die Geschicke der Favoritner seit 1. November 1997, er war das wirtschaftliche Gesicht und Repräsentant des Clubs in vielen Gremien. Als nunmehr alleiniger AG-Vorstand übernimmt Gerhard Krisch, der sich seit 1. Mai im Club einarbeitete.

Die Austria häufte unter Kraetschmers Leitung in den vergangenen Jahren - auch bedingt durch den Stadionausbau - Verbindlichkeiten in der Höhe von 78 Millionen Euro an. Alleine in der Saison 2019/20 schrieben die „Veilchen“ ein Minus von 18,8 Mio. Euro. Die Lizenz für die kommende Spielzeit wurde dem Club erst in zweiter Instanz erteilt, spätestens seitdem stand Kraetschmer stark unter Druck.