Tschechien schlägt Schottland 2:0 - Schick mit Traumtor

Der erste Endrunden-Auftritt von Schottlands Nationalmannschaft seit knapp 23 Jahren hat mit einer Niederlage geendet. Tschechien gewann am Montag im Hampden Park von Glasgow dank zwei Toren von Patrick Schick (42., 52.) mit 2:0 (1:0). Der zweite Treffer des Angreifers war mehr als sehenswert. Fast von der Mittellinie traf Schick am verdutzten schottischen Schlussmann David Marshall vorbei ins Gehäuse.

Die Tschechen setzten sich in der Gruppe D an den zum Auftakt ebenfalls siegreich gebliebenen Engländern vorbei vorerst an die Spitze. Auf sie wartet nun am Freitag das Duell mit den zum Auftakt unterlegenen Kroaten. Schottland erwartet im Londoner Wembley dann das „Battle of Britain“ gegen England.