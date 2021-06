Edtstadler will neue Regeln für Handyauswertung

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will über andere „rechtliche Rahmenbedingungen“ für die Veröffentlichung von Handychats diskutieren. Sie halte viele der jüngst veröffentlichten Chats zwar auch für „indiskutabel“ und gezogene Konsequenzen für richtig, sagte sie am Montag in einer „Puls24“-TV-Sendung. Aber man müsse bedenken, dass vieles davon nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sei - und es ein Recht auf Privatsphäre und ein Briefgeheimnis gebe.