Spanien legt mit 0:0 gegen Schweden Stotterstart hin

Die Spanier blieben erstmals seit langem zweimal in Folge in einem EM-Spiel ohne Tor. Zuletzt war das in der letzten Partie der Endrunde 1996 (gegen England) und im Auftaktspiel 2000 (gegen Norwegen) der Fall. Ein Mitgrund könnte die durch einen positiven Coronafall von Sergio Busquets beeinträchtigte Vorbereitung gewesen sein. Als Reaktion daraufhin wurde das Team rund um Jordi Alba erst am Freitag gegen das Coronavirus geimpft. Nur drei Tage später blieb dann eine Glanzleistung aus. Am Samstag wartet neuerlich in Sevilla Polen als Gegner, die Schweden matchen sich schon am Freitag in St. Petersburg mit der Slowakei.