Keine Maskenpflicht mehr in den Schulklassen

Ab Dienstag müssen Schüler und Lehrer nur noch außerhalb von Klassen- und Gruppenräumen Maske tragen. Außerdem gibt es für Oberstufenschüler keine Verpflichtung mehr, FFP2-Maske zu tragen. Auch bei ihnen reicht nun abseits des Klassenzimmers ein Mund-Nasen-Schutz. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatten die Lockerung mit der positiven Entwicklung der Infektionslage begründet.

An den Volksschulen gab es schon zuletzt in den Klassen keine Maskenpflicht, diese Regelung wird nun auf die restlichen Schulen ausgeweitet. Wer sich mit einem Mund-Nasen-Schutz bzw. einer FFP2-Maske sicherer fühlt, kann sie aber weiter freiwillig verwenden.

Kein Widerspruch kommt aus der Opposition: NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger hält es angesichts der niedrigen Infektionszahlen für vertretbar, dass die Maske an den Schulen fällt. Das Wetter sei schön, es sei sinnvoller in den Klassen zu lüften. Ihre Töchter hätten sich jedenfalls wahnsinnig darauf gefreut, so die NEOS-Chefin in einer Pressekonferenz. SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried wiederum wollte die Maßnahme am Rande einer Pressekonferenz nicht bewerten. Persönlich sei er immer auf der vorsichtigeren Seite, aber er vertraue auf die Expertinnen und Experten.

Während das Ende der Maskenpflicht in der Klasse in Österreich auch von AHS-Lehrergewerkschafter Herbert Weiß (FCG) begrüßt wird, warnt in Deutschland die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) vor einer zu frühen Abschaffung der Maskenpflicht. Viele Klassenräume ließen sich nicht richtig lüften, bei Lüftungsanlagen gebe es noch Nachholbedarf und viele Lehrer seien noch nicht vollständig immunisiert, so das Argument der GEW gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.