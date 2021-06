29-Jähriger soll Mann in Tirol erstochen haben

Ein ungewöhnliches Tötungsdelikt ist am Montagabend in Kufstein in Tirol verübt worden. Am Innufer wurde die Leiche eines Mannes gefunden, die mehrere Stichwunden am Oberkörper und im Halsbereich aufwies. Der mutmaßliche Täter, ein in Kufstein wohnhafter 29-Jähriger, stellte sich noch am Abend selbst der Polizei und räumte die Tat ein. Sein Motiv: Er wollte ins Gefängnis. Beim Opfer handelt es sich um einen 77-jährigen in Kufstein wohnhaften Mann.