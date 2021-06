Bettina Plank erhält Quotenplatz für Olympia

Österreich ist beim Olympia-Debüt von Karate doch vertreten. Bettina Plank hat den einzigen Kontinental-Quotenplatz erhalten und ist damit in Tokio dabei, gab der österreichische Verband (ÖKB) am Dienstag bekannt. Die WM-Dritte hatte beim Qualifikationsturnier in Paris so wie die anderen ÖKB-Sportler das Tokio-Ticket verpasst, rutschte nun aber in der Klasse bis 55 kg ins zehn Frauen umfassende Starterfeld.