„Miss Saigon“ eröffnet das neue Raimund Theater

„Miss Saigon“ ist nicht nur ein Opfer des Vietnamkrieges, sondern auch der Coronapandemie. Schließlich hätte schon am 28. Jänner die Premiere des legendären Musicals das Wiener Raimund Theater nach der Generalsanierung eröffnen sollen, musste dank Covid aber verschoben werden. Am 3. Dezember soll es nun soweit sein. Und mittlerweile steht das Cast für die Inszenierung des „Megamusicals“ fest, das am Mittwoch von VBW-Musicalintendant Christian Struppeck präsentiert wurde.

So kehrt der in Wien zum Star aufgestiegene Niederländer Oedo Kuipers („Mozart“) als Chris zurück ans Haus. „Wenn es einen Wunschzettel von mir gab, dann stand eigentlich nur ‚Miss Saigon‘ drauf“, freute sich der 31-Jährige über das Engagement. Für die Titelpartie der Kim wurde indes Newcomerin Vanessa Heinz, Deutsche mit Geburtsort Hongkong im Jahr 1998, in ihrer ersten Hauptrolle verpflichtet. Sie erinnerte sich am Mittwoch an ihre erste persönliche Begegnung mit dem Stück, damals noch im Publikum: „Ich habe meine ganze Taschentücherpackung verbraucht.“