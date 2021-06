Luft in Umea und Tampere am saubersten in Europa

Das schwedische Umea und Tampere in Finnland haben nach Angaben der EU-Umweltagentur EEA die sauberste Luft in Europa. Auch in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira, in Estlands Hauptstadt Tallinn sowie im norwegischen Bergen ist die Feinstaubbelastung in den vergangenen beiden Jahren besonders gering gewesen. Das geht aus einer Luftqualitäts-Rangliste mit Daten aus mehr als 320 europäischen Städten hervor. Die Schlusslichter befinden sich in Polen und Norditalien.