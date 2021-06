Regierung verkündet am Donnerstag weitere Öffnungen für Juli

Nach den zwei großen Öffnungsschritten am 10. Juni und 1. Juli blieb nicht mehr sehr viel von den Pandemie-Maßnahmen übrig. Mit Anfang Juli werden fast alle Einschränkungen, die es noch gab - etwa von Großveranstaltungen, Geburtstagsfesten etc. - fallen, allerdings mit der neuen Maßgabe des Nachweises, dass man „getestet, genesen, geimpft“ ist. Einzig das Nachtleben blieb auch mit dem zuletzt verkündeten Öffnungsschritt noch eingeschränkt: Die Sperrstunde in der Gastronomie fällt zwar auch mit 1. Juli - aber beschränkt durch die Vorgabe der Konsumation nur am Tisch.