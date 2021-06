Opposition wittert im Nationalrat Bundesheer-Umfärbung

Der Nationalrat ist mit einer einhellig unterstützten Änderung der Heeres- und Zivildienerbesoldung am Donnerstag in den zweiten Plenartag dieser Woche gestartet. Ebenfalls beschlossen wurde die Überführung von Schulversuchen ins Regelschulwesen sowie, dass Ausnahmebestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an Bildungseinrichtungen auch am Hochschulsektor auch im kommenden Schuljahr möglich sein werden.

In der Bildungsdebatte ärgerte sich die Opposition vor allem darüber, dass der Bildungsminister weiter die Möglichkeit erhält, an den Einrichtungen corona-bedingte Sonderregelungen zu verhängen. Ressortchef Heinz Faßmann (ÖVP) versprach ein maßvolles Vorgehen. Er werde die „Carte Blanche“ nicht willkürlich sondern mit unglaublich viel Verantwortungsbewusstsein ziehen.

Eigentlich war der Kern der Novelle, Schulversuche in das Regelschulwesen über zu führen. Im Wesentlichen geht es um das sogenannte „Schüler-Schüler-Gespräch“, das bei abschließenden mündlichen Prüfungen in einer lebenden Fremdsprache als alternative Prüfungsform durchgeführt werden kann. Andere Schulversuche können bis August 2027 verlängert werden. In Kärnten werden Schulversuche in zweisprachigen Schulen übernommen.“Aus pädagogischen Erwägungen“ soll im Lehrplan eine Trennung des gemeinsamen Pflichtgegenstandes „Deutsch, Slowenisch, Lesen, Schreiben“ in die beiden Pflichtgegenstände „Deutsch, Lesen, Schreiben“ und „Slowenisch, Lesen, Schreiben“ vorgenommen werden.